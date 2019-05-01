〈中部〉「土著菌」養地力 泰菌種教父跨海傳授

2019-05-01

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕成立十四年的嘉市社區大學自然農法班，擁有百餘名學員，昨天邀請泰國淨土村「菌種教父」馬哈、文龍，兩人跨海傳授「土著菌」技術，帶領班員培養第一批土著母菌後，培養於社大農園，促進土壤淨化及作物生長，社大自然農法班指導老師張山蔚說，未來將透過研習課程傳授國人培養土著菌。

嘉市社大推廣自然農法

社大自然農法班在台灣環保酵素綠生活協會理事長林玉春居間聯繫下，結合嘉義大學農業推廣中心，邀請馬哈、文龍來台；張山蔚說，泰國是世界最大糧倉，高溫多濕的氣候條件與台灣相似，馬哈、文龍兩人長年運用土著菌在自然農法耕種有成，相信同樣適用於嘉南平原。

馬哈表示，土著菌存在於土壤、果皮等自然界中，屬於大自然原始菌種，泰國淨土村效法大自然，利用落葉、落果腐熟的腐植土來培養土著菌，土著菌含有兩萬多種的微生物，是最健康最圓滿最壯的菌種，亦是製作有機堆肥土不可少的材料，也是改善土壤狀況非常好的菌種。

馬哈、文龍昨教導班員挖掘及萃取土著菌，結合臭雞蛋、米糠、糖蜜等材料，製成光合成菌液肥及酵素球，讓學員受益匪淺。

社大自然農法班由嘉義大學退休老師張山蔚及胡安慶帶領，將志航國小舊校區六百坪閒置土地改良成沃土，禁用化肥、農藥，推廣自然農法，栽種各式各樣蔬果，每週二上午在社大農園教室前擺攤行銷，班員更協助嘉義地區國中小學子當小農夫，自己種菜當營養午餐食材。

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