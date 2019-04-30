〈南部〉澎湖山水新秘境 上「天梯」漫步雲端

2019-04-30

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕近年來澎湖掀起秘境熱，包括後寮天堂路、港子波浪堤、講美海中屋及赤馬八卦道等，但都是舊有建物爆紅，今年山水出現一座天梯，卻是來自飯店老闆馬克的巧思，藉由延伸概念，串連藍天、白雲，以視覺感官取勝。

山水沙灘是澎湖夏季戲水勝地，以白沙、碧海聞名，吸引許多遊客前往戲水，並因地形高低起伏，成為衝浪者的天堂，但不是每位遊客都喜歡親水，在山水沙灘後方經營飯店的業者馬克腦筋動得快，人工創造出夢幻天梯新景點，營造浪漫愛情氣氛，旁邊還有王子與公主專屬拍照區，吸引遊客前往拍照打卡。

這座天梯採不銹鋼造型，外層以木板包覆，方便遊客攀爬，由下至上逐漸由寬變窄，拾階而上，搭配白雲朵朵，會讓人產生逐漸延伸至天際白雲的錯覺，感覺非常夢幻，設計兼具安全性，在階梯中後段設立拍照點，也就是停止線，下方鋪設氣墊，防止摔落，讓遊客能安心拍照。

馬克表示，天梯承載重量五百公斤，雖可同時容納多人，但為了安全起見，還是採取預約制，必須先向飯店申請，並嚴格規定脫鞋上梯，避免鞋子摩擦係數不足造成危險。

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