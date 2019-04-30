〈南部〉府城車隊小黃錢包行動支付 五月一日上路

2019-04-30

〔記者劉婉君／台南報導〕搭小黃不用帶現金，行動支付十秒就能搞定，台南在地的府城衛星車隊將於五月一日起，推出小黃錢包行動支付服務，預計將有六百輛計程車陸續開通，民眾搭乘計程車只要利用手機掃描QR Code，就能輕鬆付款，掌握司機基本資料，結合叫車APP還可看行車軌跡圖，司機不用擔心被搶，也可以減少繞路爭議。

6百輛計程車 陸續開通

府城衛星車隊與小黃錢包平台合作，提供乘客多元化的掃碼支付車資服務，乘客只要以手機掃碼司機專屬的QR Code，登入自己的手機號碼，就能看到司機的基本資料，輸入車資，再選擇付款的Pay，三個步驟，不論是LINE Pay、ApplePay，或是信用卡等，就能輕鬆完成付款。

結合APP 可看行車軌跡圖

台南市計程車客運商業同業公會理事長、府城衛星車隊總經理蘇清林表示，行政院希望能在二○二五年無現金支付達到九十％，目前全台配有行動支付付款的計程車僅約三成，而落實使用的不到十％，且以年輕人為主。使用行動支付，乘客不用帶現金，不用找零或擔心錢不見，司機也不用怕會被搶，搭配車隊的叫車APP，還有行車的軌跡圖可以看，該走什麼路、是否繞路都會顯示在軌跡裡，對司機、對乘客都好。

運將可避免收到假鈔

小黃錢包TaxiPay行動支付整合平台執行長陳永鴻表示，根據網路社團「小黃543-計程車運將Ａ酸甜苦辣留言板」統計，計程車司機接受車資付現時，最常遇到的問題包括收到假鈔、大鈔找不開、找錯錢，現在使用行動支付也可以避免這些困擾。

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