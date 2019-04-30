〈中部〉台中市節能家電補助 申請到10月底

2019-04-30

〔記者張菁雅／台中報導〕市府配合經濟部推動住商節電行動，擴大辦理住宅家電汰換補助，由於先前有媒體報導期限只到四月底，導致市民趕著申請，補助政策上路近二個月，收到八千件申請案。經濟局廿九日表示，台中市節能補助期限設定至十月卅一日，目前節電補助款仍有餘額，市民可持續申請，若補助款用罄，將另行公告。

民眾誤以為只到4月底 申請爆量

台中市住宅家電汰換補助自三月六日上路，市民於去年十二月七日以後購買符合能效一、二級的冷暖氣機及電冰箱，且裝機地點在台中市，均可提出申請補助。冷暖氣機每瓩補助一千元，上限三千元；電冰箱每公升補助十元，上限三千元。

近兩個月收到8千件申請案

最近家電廠商大打廣告，宣傳補助措施，又有電子媒體報導補助期限只到四月底，許多市民趕著汰換家電、申請補助，據經發局統計，目前已收到八千件申請案。

市府：目前仍有餘額 若用完會公告

經發局澄清，各縣市政府獲得中央補助款預算不同，申請期限也有差異，台中市這次節能補助期限設定至十月卅一日為止，且目前節電補助款仍有餘額，市民可持續申請，若補助款用罄，將另行公告。

另外，除民眾自行到經發局申請補助外，經發局授權家樂福、大買家、特力屋、大潤發等大型賣場，以及電器公會近百家會員，提供補助金直接折抵的服務。但經發局發現八千件申請案中，由授權經銷商辦理的不到三百件，因此提醒市民可就近到住家附近的授權經銷商購買，方便又省時。

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