〈中部〉24米雙向 高鐵雲林站聯外道通車

2019-04-30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕高鐵雲林站南側道路改善工程（北工區）昨通車，原有四至六米寬農路變身廿四米雙向四線道路，銜接高鐵雲林站更便捷安全；雲林縣長張麗善表示，明年中銜接台七十八線快速道路的南工區完工，沿海地區民眾可從台七十八接該聯外道直達高鐵站，不用再繞進虎尾市區，可節省約廿分鐘車程。

未改善前 6米農路狹窄多彎

高鐵雲林站通車後，啟動雲林「高鐵一日生活圈」，但雲林站對外聯絡道不足，民眾到高鐵站要花費很多時間，有鑑於此，高鐵局協助雲林站區聯外道路系統改善，盼能提升高鐵站對外聯絡道路的交通機能。

張麗善表示，雲林站區聯外道路改善系統有四項計畫，其中斗六聯絡道路、增設土庫交流道已完工多時，站區南側及北側道路改善工程，由縣府分五個標案執行，昨天通車的北工區全長約一公里半，從虎尾虎興南路經既有農路銜接文科路（縣道一五八線）為第一標。

南工區道路 預計明年通車

張麗善指出，南工區有四個標案，全長約三公里多，從文科路銜接台七十八線道路，預計明年中可完工通車，屆時沿海等地民眾要到高鐵雲林站，不用再繞進虎尾市區道路，下台七十八線虎尾交流道即可銜接該聯外道，不僅縣民搭高鐵省時又便捷，更打開雲林與外縣市及國際聯絡的道路。

縣府工務處長汪令堯表示，未改善前是四至六米的農路，狹窄且彎道多，加上沒有路標、照明，只當地民眾知道，改善後拓寬為廿四米雙向四線道路。

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