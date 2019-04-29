〈南部〉新南服大樓裝修竣工 預定七月一日 營運

2019-04-29

〔記者王榮祥／高雄報導〕行政院南部聯合服務中心新建大樓裝修工程四月全部竣工，預定七月一日營運，除提升行政效益，也能帶動周遭人氣與商機，上週接任的新任南服中心執行長陳政聞表示，新樓新氣象，新南服一定努力做好各項服務。

提升行政效益 帶動周遭人氣與商機

南服中心自一九九八年成立後，長期租用位在前金區成功一路的民間大樓，鑒於行政效益、租金成本、停車問題等諸多考量，決定選在苓雅區輔仁路旁（政南街八號）新建大樓，二○一五年六月動工、二○一八年四月主體工程完工，總經費四億餘元。

新南服地上十層、地下三層，符合綠建築標準，還獲頒公共工程金質獎優等，未來整併政院在高雄多個行政機關，包括外交部南部辦事處、內政部移民署高雄市第一服務站、財團法人海峽交流基金會南區服務處、經濟部南部服務中心、經濟部工業局高雄服務處、經濟部智慧財產局高雄服務處、勞動部勞工保險局高雄市辦事處等。

其中承辦護照等事宜的外交部南辦、承辦勞保相關業務的勞保局高雄辦事處，因為業務量大，被視為新南服「大咖」，將帶來可觀人潮。

正副執行長 陳政聞、許乃文就位

南服執行長陳政聞、副執行長許乃文上週剛就位，兩人強調會聯手帶動南服團隊，做好行政服務工作，讓新南服發揮既有效益，讓鄉親感受到政府的用心。

陳政聞指出，新南服內部裝修工程大致完工，近期正進行全面清潔，下一步就是規劃各單位陸續進駐，預計六月底完成搬遷、七月一日正式營運。

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