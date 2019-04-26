〈南部〉《台南》追酒、毒駕罰鍰 查封14屋49筆地

2019-04-26

〔記者王俊忠／台南報導〕行政執行署台南分署強力執行滯欠酒（毒）駕罰鍰專案計畫，近期發動執行，總計在這波行動中，台南分署查封房屋十四筆、土地四十九筆、汽車一輛、機車三輛，有十七名義務人辦理分期繳款，已追回一一二萬八五八一元。

執行署台南分署追回逾112萬

台南分署統計，二○一六年截至今年二月底止，受理追繳酒駕、毒駕罰鍰案件共九五一人，金額五五○五萬餘元，這波專案行動已追回一一二萬八五八一元，累計追回三一六萬八五五四元。

最大戶5次毒駕罰41萬

台南分署表示，積欠酒（毒）駕罰鍰的最大戶是一位家住永康區的周姓民眾，在二○一四年至二○一七年間共五次毒駕被抓，合計裁罰四十一萬元，加上其他交通違規罰鍰、健保費等，總計滯欠金額五十四萬餘元。執行人員到達周某位於永康住處時，周某不在場，周父表示，周某沒有住在家裡，因經濟生活不寬裕，只有能力幫忙繳納一萬五千元，執行人員會持續追查義務人名下可供執行的財產。

台南分署表示，為宣示反酒駕、反毒駕決心，仍會持續執行滯欠酒駕、毒駕罰鍰案件，呼籲欠繳酒駕、毒駕罰鍰的義務人儘速繳納，如因經濟困難，可向台南分署申請分期繳款，以免財產遭強制執行。

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