〈南部〉跑票議員僅停權 民進黨台南市黨部「關門思過」

2019-04-26

〔記者蔡文居／台南報導〕針對台南市正副議長選舉跑票案，民進黨中評會前天對三名跑票議員陳怡珍、周麗津、吳通龍作出停權一年半的決議，不僅台南市黨部做出暫行關閉的動作，指為了對黨紀表示哀悼及保護同仁安全，市議會黨團也召開記者會痛批中評會，並表示會提出仲裁。

執委批主委當打手 服務特定派系

不過，民進黨市黨部執行委員蔡和太、曾金興、陳世輝昨發聲明反批市黨部主委黃先柱，指主委的角色如果只是負責當打手，為特定派系服務，那市黨部乾脆關門算了；當事人之一的市議會議長郭信良也發表聲明表示，希望民進黨黨團不要再打「七傷拳」，不應再派系鬥爭、排除異己。

市議會黨團開砲 指將提出仲裁

黃先柱昨天表示，當初李全教跑票案，民進黨嚴懲跑票議員，靠著錄影監視畫面一一比對，查出跑票者予以開除黨籍；而去年郭信良及三名議員公然跑票，中評會竟輕輕放下，感嘆為了一場總統初選，有需墮落至此嗎？市黨部將閉門思過，向全體黨員跟支持者懺悔，也呼籲愛護民進黨的支持者，「未來繼續和我們一起監督，守護屬於我們，而不是屬於某派系的民進黨」。對此，市議會黨團也痛批中評會，並表示會提出仲裁。

而郭信良發聲明表示，南市民進黨團與市黨部為了正、副議長選舉，蠻幹硬幹，沒自我檢討、也沒人負政治責任，居然還質疑黨中央；他也表示，這是另一派系排除異己，中評會作出停權的處理，就是不捨台南，希望團結。

被批缺席中評會 賴惠員︰因拜票累倒

而此一戰火除了再度引發派系之爭外，也燃燒到正在舉行的第一選區立委初選。農委會前副主委李退之昨批評另一參選人賴惠員，身為中評委卻缺席中評會，質疑她是刻意缺席護航；賴惠員回應，她因選舉每天拜票掃街辦活動超過十六小時，體力不支累倒，導致無法北上出席開會。對於中評會的決議，她予以尊重，此時黨最需要的是團結，盼黨內同志能砲口一致對外，才能贏得最終勝利。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/