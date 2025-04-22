翁曉玲嗆曲解修法「設陷阱」 李進勇：若有也是立法機關

中選會主委李進勇今在立法院答詢時強調，目前所有罷免案件都是2月19日前受理，不可能分段適用新法，若有「陷阱」也是立法機關設的。（記者塗建榮攝）

2025/04/22 11:20

〔記者方瑋立／台北報導〕國民黨多名青年軍因「幽靈連署」涉犯偽造文書遭檢調偵辦，國民黨立委翁曉玲主張「選罷法」修正案通過後應立即在罷免連署適用、檢附身分證，否則形同「設下陷阱」。中選會主委李進勇今天（22日）回應，依法這次修法2月20日生效，目前所有罷免案件都是2月19日前受理，不可能分段適用新法，若有「陷阱」也是立法機關設的，中選會依法行政絕不「引人入勝」。

翁曉玲昨表示，中選會審查通過第一階段罷免案，幾乎全適用舊法，根本不適用今年2月18日公布新規。但他也批中選會「陰險」，從一開始就曲解法律適用，堅持罷免案適用舊法，等於設下陷阱，讓無權、無法查對連署書真實性的罷團人士承擔法律風險。

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李進勇今天在立法院受訪表示，新修正「選罷法」今年2月18日由總統公布，依規定於20日生效，因此2月19日以前啟動的罷免案件全程適用舊法，20日以後啟動者才全程適用新法，「這是非常清楚的，不解這個問題為什麼有人想不清楚」。

李進勇說，目前受理的案件全都是2月19日前提出，因此無論進行到何階段，都適用舊法，不可能出現分段適用的情況。他說明，若第一次連署適用舊法，倘因連署人數不足需補提時新法已生效，若改適用新法，等同一案適用兩種不同法律。

「不覺得奇怪嗎？」李進勇說，這絕非正常法律狀況。至於翁曉玲稱中選會設下陷阱，李進勇強調：「如果有陷阱的話，那也是立法機關設的。中選會依法行政，我們絕對不會引人入勝。」

另針對外界質疑前高雄市長韓國瑜罷免案是結束後才告發，為何這次「提前」？李進勇強調，根據「刑事訴訟法」第241條規定，公務員因執行職務知有犯罪者，應為告發，這是法定義務，因此在發現有偽造連署情形下向司法機關告發，完全符合法律規定。

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