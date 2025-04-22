再度攻擊狗！巡邏族人情急開槍打中台灣黑熊、急救後死亡

這頭台灣黑熊因為攻擊雞舍還捕食犬隻，昨晚又在攻擊狗時被巡邏人員開槍中彈，送醫急救仍死亡。（林保署提供）

2025/04/22 11:21

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮卓溪鄉中正部落本月11日以來有一頭配戴研究人員發報警圈的台灣黑熊徘徊，還一連到雞舍吃了10幾隻家禽、吃掉雞舍養的狗，造成部落居民人心惶惶，如臨大敵，包括林保署花蓮分署、玉管處及部落巡守隊夜間仍輪流值班巡邏，昨晚間9點多因巡邏人員目擊黑熊正在攻擊狗，情急之下開槍打中黑熊後，急忙通報林保署花蓮分署，但送醫後黑熊仍傷重不治。

據部落巡守人員轉述，開槍的當事人在昨晚間9點多看到黑熊出現在雞寮旁邊，正在攻擊狗，由於距離黑熊只隔一條水溝相當近，當下馬上反應就是直接開槍，並主動通報林保署花蓮分署。族人說，黑熊是布農族的朋友，開槍打到熊已觸犯禁忌，今天下午將進行祭拜的儀式。

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「村辦公處報告，黑熊已經被捕捉了」！卓溪村長黃品綸今天一早也宣布黑熊被捕的消息，村長表示，這幾天部落有黑熊出沒，造成村民害怕及困擾，要跟村民說聲抱歉，呼籲大家上山務必小心，遇到黑熊仍請立即通報玉里工作站。

林保署花蓮分署表示，昨天啟動捕熊後，也與玉管處、部落排班加強巡邏頻度，昨（21）日晚間9點40分左右接到通報，巡視人員在中正部落的沈姓農民工寮巡陷阱，發現熊跑到雞舍旁吃掉鵝，又正在攻擊另一隻狗，轉向巡視人員時熊也被開槍擊中，將熊送往台東的野灣動物醫院急救後死亡。

卓溪鄉中正部落發生台灣黑熊進入雞舍吃雞、且連續有4、5隻狗被黑熊捕食，20日清晨居民更目睹黑熊出現在農田，距離民宅只有50公尺，讓部落人心惶惶，林保署花蓮分署昨天在部落啟動捕捉，設置4處鐵桶誘捕籠、安全套索，昨天下午還在卓溪鄉公所舉辦黑熊滋擾緊急會議，包括地方議員、村長、花蓮縣政府農業處、卓溪消防分隊、玉里警分局、玉山國家公園管理處巡山員、林保署花蓮分署等，討論緊急對策。

花蓮分署長黃群策說，花蓮分署與野聲公司從2020年起啟動監控計畫，使用紅外線自動相機、4G相機拍攝監控，發現卓溪附近周遭就有黑熊頻繁出沒，共拍到76隻次、可以辨認有23隻，除了在部落住家加裝感應燈，也提供防熊物品包，內有驅熊的大龍炮、汽笛喇叭及熊鈴，並加強向部落和民眾溝通，請民眾盡量將可能誘熊的物品都收拾移至安全地點。

20日傍晚，卓溪鄉中正部落居民目睹黑熊出現在農田，距離民宅僅50公尺。（民眾提供）

卓溪鄉中正部落從本月11日起發生黑熊滋擾，黑熊還跑進沈姓民眾雞寮吃雞。（林保署提供）

台灣黑熊脖子佩掛研究團隊的發報項圈，在卓溪鄉中正部落出沒，還被拍到攻擊狗。（林保署花蓮分署提供）

村長黃品綸在卓溪鄉群組公布熊已經捉到，請村民安心。（民眾提供）

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