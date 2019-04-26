〈台北都會〉北市東區租金低於西門町 特色行銷拚轉型

2019-04-26

〔記者楊心慧／台北報導〕東區商圈人潮衰退、空屋潮現象引起各界關注，房東不得不調降房租，房仲業者指出，東區目前普遍降租一成至一成五，已比西門町核心區便宜，但東區的問題是沒人潮、無亮點，須重新定位特色。台北市產業發展局長林崇傑昨召開記者會表示，將先定位出東區商圈特色，進行整體形象行銷，再強化主題空間，最後推動徒步區，挽救商圈人氣。

強化主題空間 推動徒步區

林崇傑表示，在主題空間規劃上，包含頂好廣場、龍門廣場空間，都會在假日辦活動、邀請表演團體進行戶外演出，最後則是劃設巷弄人行系統、推動徒步區。

店家︰要轉型 辦大型活動

東區店家、光武里長韓修和認為，近年來東區有逐漸降租，沒落不全然是房租太高的問題，而是缺乏特色、需要轉型，他認為東區首要之急就是改善街道凌亂，其次是舉辦大型活動，東區本質不錯，他相信未來東區商圈能夠恢復榮景。

近期東區租金調降，吸引不少新創公司、企業打算進駐，這次進駐東區的時刻旅行執行長李勁葦表示，東區最大問題是沒有定位和特色，他發現東區其實有不少優秀的原創店家，卻無品牌包裝，政府扮演的是協助、輔導的角色，像是規劃徒步區，並在假日辦活動，協助東區定位出自己的特色，市府整合資源，幫助當地行銷。

應勸導租金在一定範圍內

李勁葦指出，東區租金已有調降，目前比西門町便宜，消費力又高，認為和西門町相比，更有CP值，但認為政府應勸導租金，在一定範圍內，避免人潮進來後，店面租金再度飆漲，又會面臨店家負擔不起的狀況。

不動產︰一坪比西門町便宜2到3千

住商機構不動產企劃研究室經理徐佳馨表示，確實現在東區租金已比西門町核心區便宜，像是忠孝東路SOGO到明曜百貨，過去租金一坪二．五萬到三萬，現在已調降至一．八至二．二萬，西門町核心區域一坪則是二至二．五萬。

但徐佳馨指出，西門町較偏遠的地方，像是長沙街二段前一坪約七至八千，東區較無人潮的地方則仍要一萬多元，目前東區核心店租可明顯感受到降租。

徐佳馨說，東區普遍降租一成至一成五，她認為幫助有限，因目前東區的問題是沒人潮、無亮點吸引民眾，須重新定位，經營自己的特色，不見得降租就會有幫助。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/