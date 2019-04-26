〈中部〉《台中》老鼠會吸金 紫竹林玄門女掌門起訴

2019-04-26

〔記者楊政郡／台中報導〕吸金手法一再翻新！首皇集團總裁、聖益全公司、紫竹林玄門總會掌門兼負責人吳坤錦，涉嫌巧立名目以宗教高帽、行善發財為幌子，採取「五級三晉制」，俗稱老鼠會的非法多層次傳銷手法，高獲利、高分紅來吸引民眾投資，目前有四十名被害人投入三千七百七十萬餘元，台中地檢署偵結依違反銀行法、恐嚇等起訴吳坤錦等八人及聖益全公司。

檢察官查出，本案被告吳坤錦（女、四十六歲）是聖益全公司、紫竹林玄門總會、首皇集團負責人，陳女為吳左右手兼會計，另有王、趙、溫、古、朱、賴等人，分別掛名首皇集團董事長及董事，皆是集團核心份子。

拿出四萬多元 再拉六個下線進來

吳女在二○一六年五月於中市東區自由路成立首皇集團後，推出「五級三晉制」，以老鼠會手法，在各地舉辦說明會，向不特定人吸金，只要拿出四萬九千八百元，再拉六個下線投資同樣的金額，可抽頭每人八千八百元，照這種制度「繁衍」下去，組織從第一代、第二代、第三代，十八個月內完成三代完整組織，第一代七人除以按月分紅外，期滿可共享四百五十萬元利潤。

被害人稱 「一直就是被壓榨的老鼠」

有被害人供稱，她明知這是老鼠會，但一心想當第一代的頭，賺了錢就走人，但加入後才發現，外人根本無法領到分紅，一直就是被壓榨的「老鼠」！她說承諾都是謊言，任何一代「老鼠」都分不到錢，就是要一再拉人繳費而已，然後這些錢美其名都叫「捐贈款」，要追回捐贈款，吳掌門則稱：「錢都拿去做善事，救濟貧苦的弱勢者」，要繼續拉人進來投資，才會產生利潤。

而到最後吳女又聲稱籌得款項都投入聖益全，已向台灣知名生技公司合作（國璽幹細胞公司、超微體公司）購買益生菌、保健食品，將到中國發展做生意，但投資人無法領到預期紅利。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/