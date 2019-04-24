〈中部〉石虎掉蓄水池獲救 餓瘦了

2019-04-24

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投埔里前年曾發生保育類動物石虎掉入水井死亡，上週在國姓山區又發生類似情形，只是此次及時被林務局巡山員發現，並緊急通報南投縣府農業處協助，帶著器材上山接力救援，才讓母石虎及時脫困，惟獲救時體重只剩一‧七公斤，比正常體重近三公斤少了近半，目前仍在特生中心治療照護。

林務局南投林管處表示，上週有巡山員與地主到國姓會勘土地，正好聽見疑似動物聲音，便趨前了解，竟發現一隻瘦弱石虎困在蓄水池，當下立即通報南投縣政府協助救援。

縣府農業處說，獲報立即帶著器材上山，所幸蓄水池只有淺淺積水，受困石虎不僅不會被淹死，還能喝水續命，只是石虎疑似受困捱餓多日，行動力欠佳。

現場蓄水池高度約二公尺，同仁攀降到池底以捕捉網捉住石虎，雖然石虎一度逃竄，但因體力不佳，最後順利捕捉進籠，送往特生中心救治。

特生中心則說，母石虎接近成體大小，一般體重將近三公斤，但送來體重只有一‧七公斤，體型明顯瘦弱，恐是在池底受困捱餓所致，但幸好有巡山員發現救出。

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