〈台北都會〉新北防災容獎最高50％ 內政部打槍

2019-04-23

〔記者賴筱桐／新北報導〕為了加速危險老舊房屋重建，「新北市推動都市計畫內防災建築再生自治條例」（簡稱防災自治條例）在去年三月實施，若取得全數所有權人同意，最高給予五十％的容積獎勵，優於中央版本的四十％，但法案被內政部打回票，恐影響目前受理的五件申請案。市府城鄉發展局表示，已向內政部溝通，若中央仍不同意，將循都市計畫變更解套。

原訂施行2年 議員建議延長

市議員廖宜琨質詢說，市長侯友宜推動「都更三箭」政策到各地舉辦都更說明會，但內容深奧，多數民眾聽不懂，無法達到預期效益，中央版本的危老條例與新北市防災自治條例，因為容積獎勵的誘因不同而相互扞格，新北自治條例已被中央「打槍」且時效到明年三月截止，他建議延長施行時間。

內政部認為 市府缺審議程序

城鄉局長黃一平表示，內政部認為市府未經審議程序，直接給予最高五十％的容積獎勵過於寬鬆，將造成環境容受力下降，五件可能受影響的申請案，分別是蘆洲區水湳路、三重區長元街、淡水區自強路、淡水區平遠街與淡水區學府路。

時代力量抨擊 調降囤房稅

另，時力新北市黨部主委陳志明抨擊說，當初為了抑制財團、投資客炒房牟利，市議會將「囤房稅」調高至二．四％，未料開徵不到一年，去年十月藍、綠議員就上演「聯手調降囤房稅」的荒唐戲碼，再度修法調降至一．五％，吃相難看。

新北市稅捐稽徵處長黃育民強調，囤房稅調降是議會提案修正，市府只能尊重，調降後每年減少六．六億元稅收， 未來若財政無法負荷，市府將研擬提案修正回來。

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