〈南部〉友善修樹 東大團隊推不再「理光頭」

2019-04-22

〔記者張存薇／台東報導〕不要再讓行道樹「理光頭」！台東大學體育系講師李潛龍團隊推廣「樹藝沙龍」，以繩索攀爬搭配人工上樹修剪，昨天率先為台東卑南遺址公園高達十米的兩棵大葉欖仁修除枯枝、附著其上的其他植物，李潛龍說，希望在台東推廣這樣友善修樹的方式，未來也會辦親子攀樹體驗，讓大家都能愛樹、護樹，也讓樹木能更健康生長。

繩索吊掛 人力鋸除老化樹枝

李潛龍團隊獲立委劉櫂豪「愛台東夢想資助計畫」贊助五萬元經費，推廣「樹藝沙龍」剪樹理念，團隊昨天齊聚卑南遺址公園，由台北修剪樹職人帶領指導，為高達十米的大葉欖仁修除枯枝、長枝等，團隊人員以繩索吊掛攀上樹的高處，再徒手或以簡單的工具鋸除因颱風吹斷或自然老化的樹枝。

李潛龍說，樹藝沙龍團隊多為老師，十年前是透過攀樹體驗、帶領孩子們從不同高度看不同視野，接觸後開始關心樹木，也發現護樹學問大，修剪樹木更是為人的安全、樹的健康。李潛龍指出，用繩索及人工鋸樹看起來危險，其實吊掛的細繩可承受三千公斤以上的拉力，設備均符合認證，在樹上活動相對安全。

適合大型機具無法抵達的位置

李潛龍說，部分枯枝恐掉落砸傷人，而人工修剪的好處是可以接到樹幹、或大型機具到不了的位置，也能保留樹型做好較妥當的修剪，讓樹木不再只有「理平頭」、「理光頭」的選擇，更健康的成長。

劉櫂豪昨天也到現場探視，他說，透過細心呵護及修剪，樹木可以長得更茁壯、更漂亮，也希望透過這樣的推廣，讓民眾都能親近身邊每一棵樹，讓台東成為可以處處深呼吸的好地方。

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