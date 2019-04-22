〈台北都會〉新北跨機關服務新住民 戶所設一站式窗口

2019-04-22

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市民政局昨天舉辦新住民親子日，吸引三千多個新住民家庭參加。市長侯友宜宣布，將推動新住民「一站式」跨機關服務，最快今年九月實施，新住民有任何需求，可至戶政事務所尋求協助解決。

最快9月實施 系統自動通報相關單位

侯友宜指出，新北市的新住民有十萬五千八百多人，市府舉辦新住民親子活動，希望新住民家庭齊聚一堂，「新住民是我們心中最棒的寶貝，也是新北市邁向國際城市重要的力量」，期盼新住民在新北市安居樂業。

侯友宜表示，針對新住民朋友將推出「一站式」服務，戶政機關就是新住民朋友的第一個窗口，只要碰到任何問題，可以到戶政事務所尋求協助，目前各局處都有協助新住民的業務，例如文化局保留傳統文化，教育局協助推動母語教學，未來民政局的戶政單位進行跨局處整合，舉凡新住民遇到法律、語言、生活、就業及教育問題，皆可尋求一站式服務。

民政局說明，未來戶政系統整合各機關服務項目後，戶所就是服務新住民的單一窗口，第一線戶政人員只要把新住民的需求輸入系統中，系統就會自動通報相關單位，主動聯繫新住民提供協助，預計今年九月前系統完成整合，「一站式」服務即可上路。

生活適應輔導班 5月開課免費報名

民政局長柯慶忠表示，新北市各戶政事務所每年開辦十班「新住民生活適應輔導班」，開放新住民免費報名參加，今年預計五月起開課。

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