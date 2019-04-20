〈南部〉今起至八月底 週末假期音樂饗宴 屏東沙龍音樂會 免費入場

2019-04-20

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府文化處今天起至八月底的週末午后，將於屏東演藝廳的前台大廳推出「沙龍音樂會」，邀請知名音樂家帶來四手聯彈、鋼琴三重奏、弦樂四重奏，融合爵士、古典、民謠、親子等多元風格曲目，預計三十六場演出，免費入場。

屏東演藝廳今首場

沙龍音樂會首場於今天下午四點半起登場，由抒情女高音王雅慧及鋼琴家蔡學民帶來「維也納下午茶．史托茲之歌」。王雅慧出身屏東，於歐洲各城市參與歌劇、輕歌劇團巡迴演出近二十年，獲頒奧地利詞曲作家羅伯特．史托茲歌手榮譽證書，是台灣唯一享有這份殊榮的女高音。

四月二十七日由手風琴家林呈擎、小提琴家陳沛彣帶來「手風琴與小提琴之約」，屏東子弟林呈擎曾擔任多部廣告及電影電視舞台劇配樂與插曲，本場演出將搭配國立台灣交響樂團附設青年交響樂團小提琴家陳沛彣，帶來清新優雅的導聆音樂會。

五月四日起沙龍音樂會將調整為每週六下午兩點半及每週日上午十一點各演出一場，由獲國藝會演藝團隊年度獎助專案的對位室內樂團演出，將配合五、六月親子共讀，打造適合親子的高質感音樂演出，包括熱鬧有趣的《動物狂歡節》、《洋娃娃組曲》、莫扎特《小夜曲》、舒伯特《圓舞曲》等曲目。

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