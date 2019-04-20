〈中部〉假宣導推銷瓦斯安全閥 別上當

2019-04-20

〔記者黃淑莉／雲林報導〕有不肖集團假稱受委託辦理防災宣導，並到宅協助更換一個要價三千九百元的瓦斯安全閥，雲林縣消防局行文全縣各鄉鎮市公所澄清，強調沒有委託相關宣導活動，提醒民眾不要受騙。

雲林縣議員李明哲日前接獲民眾陳情，指前幾天有一輛廂型車搭載六人，沿街廣播廟口有地震防災宣導活動，參加者有摸彩券，獎品都是菜瓜布、肥皂等小物品，接著就藉口到家中檢查瓦斯，並協助安裝瓦斯安全閥，換好後收費三千九百元，覺得像是詐騙集團。

李明哲表示，接獲民眾反映後向雲林縣消防局、雲林縣府民政處詢問，都說沒委託民間單位辦防災宣導，由於許多鄉鎮都傳出類似情況，已請消防局行文各鄉鎮市公所澄清。

消防局十七日行文各鄉鎮市公所，強調該局並無委託民間機構、團體或人員進行防火宣導及瓦斯遮斷閥販售事宜，若有宣導活動都是由消防人員及義消親自前往，且不會販售任何商品或消防器材，請公所加強宣導，避免民眾受騙。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/