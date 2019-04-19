〈北部〉桃園聯新醫院違建 黃國昌籲速拆

2019-04-19

〔記者許倬勛／平鎮報導〕立法委員黃國昌日前揭露聯新醫院有數處違建，他昨與市議員簡智翔到場會勘，發現現況與市府查報列管的資料有部分出入，呼籲市府應盡速執行拆除作業。

建管處表示，違建處理有一定程序，桃園針對農地大型違建及有安全疑慮的違建列為優先拆除對象，聯新醫院的四處違建已列管，近期會要求院方提出申請補照，若無法補照，會依「桃園市違章處理要點」，依序排程拆除。

黃國昌表示，聯新醫院的四處違建分別為入口處雨遮，屬Ａ０類（優先拆除）；門診大樓十二樓擴建十五坪辦公室，屬Ａ０類；血液透析大樓入口處十八坪雨遮，也屬Ａ０類，八樓百坪廣告物框架則屬Ｂ１類、今年初查報。

黃國昌與簡智翔現勘發現，門診大樓十二樓的擴建辦公室為搭建在屋頂平台的鐵皮屋，目測坪數至少五十坪，與查報資料所述的十二坪有相當差異；此外，透析大樓地下室有處「會議室」，依照建築物用途概要表，應作為防空避難空間，與現況明顯不符。

但黃國昌揭露聯新醫院違建的同時，時代力量位於桃園區春日路的桃園市黨部，被民眾檢舉是違建；對此時力市黨部表示，該建築物的存在早於建築法規與都市計畫法，沒有違法問題。建管處回應說，會由區公所查報確認。

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