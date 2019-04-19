〈中部〉（南投）信義、仁愛落「石頭雨」 幸無災情

2019-04-19

〔記者謝介裕、陳鳳麗／南投報導〕花蓮昨日地牛再度翻身，強震規模達六．一，連南投縣震度也達五級，除合歡山公路傳出一處小坍方，全縣並無其他災情，不過，信義、仁愛兩原鄉因與花蓮相毗鄰，山高水深的地理環境，一度出現落石從天而降的「石頭雨」，幸好無人車受波及。

此次強震，仁愛鄉對外要道台十四甲線兩旁山壁，不時可見落石從邊坡滾落，還伴隨著一陣又一陣的揚塵，令往來民眾膽顫心驚，公路總局埔里工務段清查後，發現從清境到合歡山路段，僅一處有小坍方，已清理完畢，交通動線不受影響。

而信義鄉聯繫日月潭、玉山國家公園，以及銜接台十八線阿里山的新中橫公路（台二十一線），雖然與台十四甲線同樣出現陣陣落石，不過，迴頭彎災修復建工程並未受影響，依舊照常進行刷坡、清理落石等相關工作。

公路總局信義工務段說，新中橫迴頭彎路段之前因颱風挾帶豪雨來襲，造成長約一八○公尺的大規模崩坍，加上地質脆弱，稍有風吹草動便可能出現「石頭雨」，因此在穩定邊坡基礎後，未來計畫在易坍區前、後各建造一座明隧道。

新中橫迴頭彎 限時交管

不過，施工期間為確保人車進出安全，目前仍採「限時」交管措施，即每天下午五時三十分以後，人車禁止進出，直至隔日上午七時才解禁，而每天上午八時至下午五時，則採整點開放通行十分鐘的作法，呼籲民眾遵守規定。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/