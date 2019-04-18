〈北部〉花蓮森林調查監測志工 擴大招募

2019-04-18

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮林區管理處轄下國有林業用地森林面積約有卅二萬公頃，保安林涵蓋二千多公頃，目前共有八十多名森林護管員輪流巡守，每人巡護範圍高達三千八百五十公頃，一百零六年度起十六名森林調查監測志工加入護林行列，今年將再擴大招募，目前已有四十人報名培訓課程。

花蓮林管處擴大民眾參與森林保護工作，強化林地巡護、遏止盜伐案件發生，一零六年度起迄今，陸續有十六人加入國家森林調查監測志工行列，並與東華大學及慈濟大學登山社，合作巡守登山路線及深山區域。

剛截止報名的第二期國家森林調查監測志工召募活動，今年共計四十人提出申請，經評比後有卅四人通過初審，將近一步通知面試複審，通過者須接受系列課程訓練，並完成實習且通過結業檢覈測驗，才能獲頒結業證書。

花蓮林管處表示，今年預計召募卅名志工，將一同加入森林巡護工作，依轄區特性規劃排定巡護路線，若發現非法侵害森林及盜取生態資源等情況，可立即通報林管處，服勤期間雖屬無給職，但可享平安保險，並依服勤內容補助交通等費用。

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