〈北部〉穿山甲遭肢解烹煮 頭腳散佈野溪

2019-04-18

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕痛心！動保人士李璟泓於臉書PO出文章，指出十五日前往苗栗縣頭份市會勘野溪工程時，站在橋上遠遠一望，發現溪中散落白色肉塊，他前往一探，竟發現肉塊是「穿山甲的頭」、「然後四隻腳爪分別散佈在水中」。李璟泓相當憤怒又悲傷，立刻報警及通報主管機關。

苗栗縣政府農業處表示，獲悉應該是慘遭毒手的穿山甲應遭烹煮，之後頭、腳被棄置溪中，將請頭份警分局追緝。苗縣府農業處也說，非法宰殺野生動物者已觸犯野生動物保育法，可處二十萬至一百萬罰鍰，並觸犯五年以下、六個月以上刑責。

李璟泓雖然當下心情十分憤怒、悲傷，但仍下水撿起屍體殘肢。他推測，由於涉水會掀起泥沙，研判穿山甲頭、腳是十四日晚間至十五日清晨丟棄。

李璟泓下水尋找後發現，除了頭、腳，穿山甲其他部位已不見。他並發現現場有其他魚頭及魚尾被丟棄。而穿山甲頭部鱗片已消失，且有烹煮跡象，傷口應該是人為殺害，穿山甲腳爪甚至都被縱切。

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