〈北部〉罹患胃內寄生蟲 六福村宵璋猝死

2019-04-18

〔記者黃美珠／關西報導〕六福村主題遊樂園的長頸鹿「女婿」、前年五月來自台北市立動物園的「宵璋」本月初猝死，園方會同台北市立動物園、台大獸醫病理教授進行病理解剖及切片檢查後確認，牠是因長期罹患胃內寄生蟲跟吸入性肺炎致死。

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