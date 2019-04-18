〈北部〉苗市垃圾車動態 手機「看透透」

2019-04-18

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市清潔車APP程式「樂圾通」昨天啟用，是苗栗縣內繼竹南、頭份、泰安，第四個鄉鎮市，讓市民可透過APP掌握各路線垃圾車的動態，並提供鬧鈴提醒，市民不再需要「等或追」垃圾清潔車。

苗栗市公所昨天邀集市民代表及各里長，於公所大廳舉辦啟用儀式，並請APP廠商及公所清潔隊員，教導各代表、里長使用、操作。

市長邱鎮軍也說明，APP「樂圾通」系統是公所與衛星犬科技公司團隊合作規劃設計，將公所十四輛垃圾清潔車加裝GPS定位設備，讓鄉親可以利用手機下載使用。

不僅可以隨時了解公所環保訊息，也讓市民掌握垃圾清潔車的所在位置，提升垃圾清運服務品質與便利性。

公所清潔隊長孫春明說，目前已是資訊化科技時代，智慧型手機普及，希望市民都可下載，減少等待時間，或追清潔車的窘境。

孫春明說，公所除請各里長學習此套系統後，教導里民，鄉親也可在公所官網查詢下載、使用指南，或於上班時間，撥打清潔隊專線電話：037-331917，將有員工線上說明協助。

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