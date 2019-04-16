〈南部〉苦等20多年 小黃公車開進旗山中寮里

2019-04-16

〔記者黃佳琳／高雄報導〕交通部和高市府合作，針對全台高齡人口超過廿五％、距離五百公尺內沒有公車站牌、聯外交通不便的偏鄉部落，導入公車式小黃服務，昨起率先深入旗山區中寮里提供交通接駁服務，改善當地已廿多年苦無公車服務的困境。

老人開心 不必花七、八百元搭車

八十二歲的旗山區中寮里長洪萬祥笑說，中寮里地遠人稀，自從廿多年前客運停駛後就不再有公共運輸服務，山上的老人家每次下山看病都很麻煩，還得花七、八百元找「白牌」的計程車接送，盼了這麼多年，終於又有大眾運輸，而且還是舒適的計程車可以搭，老人家們都很開心。

提供預約 急需有機動車隊

交通局長鄭永祥指出，旗山區地處偏遠，部分地區長期缺乏公車服務，考量中寮當地年長者的交通需求，交通局與高雄市區監理合作推出極限村落公車式小黃服務計畫，昨日起提供旗山區中寮里預約服務，不僅是創新服務，更是改善偏鄉交通、保障當地居民交通權益的有效方法；即使沒有預約，遇事急需下山的民眾，也可以透過機動車隊的服務下山，相當便利。

每週提供三天、六輛次服務

目前每週提供三天、六輛次的公車式小黃服務，民眾只要提前一天預約，就可以享受一段票十二元的服務，以中寮里到旗山轉運站的路程計算，民眾最多只要花廿四元、來回四十八元就可以搭車，年滿六十五歲的老人憑敬老卡，還可以享受免費搭乘服務。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/