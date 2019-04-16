〈中部〉嘉市轉運中心拚效率 爭取縣公車進駐

2019-04-16

〔記者王善嬿、林宜樟／嘉義報導〕監察院日前糾正嘉義市政府獲交通部公路總局補助興建的先期交通轉運中心，有先期規劃不周、每日發車班次未達預期、部分設施空間閒置未利用等缺失，跨黨派市議員昨在議會臨時會質詢，要求市府協調嘉縣公車處市區公車進駐，並改善前棟月台使用效率低、乘客搭車動線不便、載客接送空間不足等，市長黃敏惠表示，已要求市府交通處聯繫縣府協商，也會與台鐵溝通改進。

車班未達預期設施閒置 監院糾正

這座轉運中心位於嘉義火車站後站，二○○八年動土興建，以打造鐵、公路與市區公車的複合交通運輸中心為目標，二○一一年元月啟用，被「當時」市長黃敏惠視為重大政績。

監院九日通過監委章仁香、林雅鋒、仉桂美所提調查報告，指市府規劃本案時，既未協調確認縣公車進駐意願，也未調整市區公車路網，營運後的前棟月台使用效率低落，且部分公路客運進駐情形不佳及市區客運未進駐，導致平均每日發車約三百卅班次，難達八百餘班次目標，整個場站除後棟一樓正常使用，前棟一、二樓及後棟二樓幾近閒置，研擬變更增加商業空間，但資料不齊遭退件，重提申辦中。

市議員蔡文旭、王美惠說，轉運中心後棟二樓很少看到旅客、「空空的」，如果縣公車能進駐，有助增加人潮、促進商機；市議員張秀華建議，市府督促台鐵設置手扶梯，不要讓旅客轉換月台、前後站時，提著行李行動不便。

縣公車處長郭良江表示，廿餘條公車路線服務對象多是學生、年長者，補習班及方便的生活機能主要集中在前站，因而以前站為主，未進駐後站。

市府：將規畫改善載客進出空間

市府交通處長鄭君健說，轉運中心旁腹地有限，將利用市區鐵路高架化計畫釋出車站周邊土地，改善載客進出空間；後棟一樓十五個月台已用十一個，前棟一樓月台也有嘉義客運使用，正協助承辦經營的國光客運公司申請變更使用執照，增加商業空間以吸引廠商進駐。

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