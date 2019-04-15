〈中部〉嘉縣府虛列上級補助預算 監院糾正

2019-04-15

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕監察院日前通過監察委員李月德、江明蒼提案糾正嘉義縣政府於二○一四至二○一八年虛列上級政府補助收入預算，監察院審計部及行政院主計總處函請縣府改善時仍置之不理；對此，嘉義縣副縣長吳容輝說，縣府自籌財源占歲入比率為本島縣市倒數第二，為維持縣政所需及鄉親基本權益，不得已先行預列補助收入，已向監委保證縣府明年度編列總預算不再虛列預算。

無上級核定文號 仍列收入預算

監察院糾正案指出，嘉義縣政府於二○一四至二○一八年間，以預列中央平衡基本財政收支差短補助款名義，雖無上級核定文號，仍於預算書中以「上級政府補助收入－計畫型補助收入」科目，分別虛列廿三．二四億元、廿三億元、廿二．五七億元、廿一．六億元及十七．六一億元；另依縣府提供監院詢問書面資料，二○一九年仍以上述科目虛列上級政府補助收入預算十五．四九億元。

糾正案內容提到，依憲法第九十七條第一項及監察法第二十四條之規定提案糾正，並移送行政院轉飭主計總處等單位請嘉義縣政府確實檢討改善。

吳容輝表示，嘉義縣政府自籌財源占歲入比率為本島縣市倒數第二，加上近年中央逐步調增教師員額、社福事項膨脹及計畫型補助款所需配合款比例調升等政策，都變相增加縣府財政負擔，為維持縣政所需及鄉親基本權益，避免縣民淪為次等公民，不得已情況下先行預列補助收入。

縣府：明年度總預算不再預列

吳容輝強調，經開源節流，縣府近年財政改善已見成效，總決算連三年產生賸餘，日前北上監察院時已向監委保證今年七月編列明年度總預算時，將貫徹零基預算精神，不再預列補助收入。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/