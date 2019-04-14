〈台北都會〉《新北往生者後事》遺體運基隆火化 補助3千

2019-04-14

〔記者俞肇福／新北報導〕新北市汐止、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮、金山、萬里區，因為距離雙北的火葬場遙遠，當地有民眾往生時，家屬大多就近到基隆殯儀館辦理後事，新北市長侯友宜昨天到瑞芳區與里長座談時宣布，為了讓新北市籍的往生者到台北市、桃園市及基隆市的火化費用均一價，回溯從四月一日起，遺體運往基隆市殯儀館火化，市府將補助三千元。

民政局指出，新北市每年約有近千位往生者送到基隆市殯儀館火化，到桃園市、台北市火化遺體的收費都是六千元，基隆市對外縣市民眾收費九千元，基隆市民則是免費；居住基隆市周邊的新北市民，多年來爭取新北市府給予補助，市長昨天回應，新北市籍的往生者運往基隆火化，將補助三千元。

民政局指出，需要申請補助的民眾，要填寫申請書並檢附與亡者關係證明文件、亡者除戶謄本、火化繳費證明影本、基隆市政府開立的火化證明影本、申請人的金融機構存摺影本，寄送至新北市政府殯葬管理處，已免收火化費的新北市民不再補助。

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