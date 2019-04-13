〈南部〉台南死亡車禍路段 省道台20線排第一

2019-04-13

〔記者蔡文居／台南報導〕根據南市警察局統計，台南市的車禍死亡人數雖從一○五年的一七七人、一○六年一七一人，大幅降至一○七年一四九人，但仍連續三年居六都第一名；其中五大死亡路段，如果以行政區而論，安南區台江大道居冠。

另，根據台南市警察局的違規拖吊數統計，一○七年度台南市拖吊罰單近八萬件，十大拖吊熱門路段中，中西區中山路高居第一；而東區佔了七處，為各行政區之冠。一○七年度市府編列交通違規罰單預算為四億七千萬，實際罰單共開四十三萬七千件，罰鍰總金額四億三千萬，其中拖吊罰單共七萬九四八九件。

市議員陳怡珍昨天質詢指出，她兩年前就曾質詢台南市車禍死亡人數全國第一的議題，台南市的車禍死亡人數雖大幅降低，但仍高居六都傷心的第一名；希望警方儘速改善，期待任何一件死亡車禍都不要再發生。

依據警察局的統計，一○六至一○七年期間A1類交通事故路段前五名，分別為省道台廿線、安南區台江大道、省道台三十九線、省道台十七線及市道一八二線。如以行政區而言，以安南區台江大道發生七件最多；另安南區台十七線也有三件。

警局長黃宗仁表示，警方非常重視處理A1車禍（死亡車禍）的流程並積極研究危險路口，只要發生死亡車禍，要求分局長當天即至現場查看並改善。去年台南市車禍死亡人數已是全國下降幅度最多，顯示努力發揮成效，但仍需要再加強，利用高科技、大數據、嚴格執法、交通改善工程等措施全面性改善危險路口。

交通大隊長翁誌宏則說，今年截至二月底止六都車禍死亡人數，台南市卅一人，比高雄市四十一人、台中市卅四人低，期待全年統計數字不要再上升。

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