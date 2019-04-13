〈北部〉《桃園》警分局長聯合交接 鄭文燦：2年增722警力

2019-04-13

〔記者周敏鴻／桃園報導〕市長鄭文燦昨天主持桃園、中壢、楊梅、大園、大溪、龜山、八德、龍潭警分局八位分局長聯合交接典禮，他強調，市府將會持續擴充警察員額，預計兩年內要再增加七二二名警力，盼能減輕基層員警的工作負荷，給予警察最大支持。

8人上任 2人外縣市調入

新任的分局長分別是桃園翁群能、中壢劉印宮、楊梅林信雄、大園郭森永、大溪黃富村、龜山陳百祿、八德陳錦坤、龍潭蕭欽杰，其中原服務單位在其他縣市的，分別為陳錦坤是從高雄市警察局楠梓警分局長、蕭欽杰是從新竹縣警察局副局長調到桃園市接任新職。

去年治安滿意度六都第一

鄭文燦表示，根據警政署調查，去年桃園市的治安滿意度超過八成、是六都第一，桃園市警察局團隊的努力功不可沒，而警察是人民保母、是政府支柱，目前桃園市警察員額編制為四○九九人，對照桃園市人口快速成長仍顯不足，市府希望兩年內能再增加七二二名警力，讓基層員警的工作負荷能有效減輕。

持續改善警勤條件及設備

鄭文燦表示，市府也將持續改善警察執勤條件及設備，包括採購BMW等級警車及編列文康活動、健康檢查、勤務繁重加給等經費，並規劃社會住宅保留一定戶數優先提供警察入住等。此外，楊梅警分局埔頂派出所、大園警分局草漯派出所、龜山警分局坪頂派出所將規劃整建，讓民眾洽公環境更舒適、警察辦公空間更優質。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/