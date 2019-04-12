〈北部〉《赴中國交流前》林姿妙提九二共識 民進黨批不顧主權

2019-04-12

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙十六日至二十日，將率團前往中國上海與南京交流，並舉行「宜蘭旅遊推介會」，推銷宜蘭觀光與農產品。林昨天突然表態，九二共識是比較能夠讓兩岸和平發展、對等交流的方向。民進黨抨擊林姿妙過於諂媚，以承認九二共識作「入場券」，不顧台灣主權，讓人無法苟同。

宜蘭縣府︰不代表承認一國兩制

宜蘭縣政府回應，九二共識一直以來是跟對岸交流的主要架構與方向，不代表承認一國兩制，民進黨有不同解讀，予以尊重。

林姿妙將帶著宜蘭縣觀光協會、工業會、商業會、農漁會等十四個民間團體，共一百多人組團，要到南京、常州、上海舉行「宜蘭旅遊推介會」。昨天上午在縣府舉行行前記者會，邀請觀光產業及農漁會共同拼出宜蘭版圖，並由林姿妙啟動起飛儀式，象徵帶領宜蘭觀光及產業起飛。

官方拜會？林︰對象、層級協調中

根據縣府提供行程，除了推介會與品嚐會，林姿妙十六日、十七日及十八日均有拜會行程；媒體問及是否會有官方拜會？林姿妙說，拜會對象、層級與地點都還在協調，已經有很多好朋友幫忙，不過還沒收到回覆。

林姿妙在記者會並未提到九二共識；下午卻突然發出新聞稿補充，九二共識是目前比較能夠讓兩岸和平發展、對等交流的方向，讓兩岸可以一起做生意、拚經濟，這是好事，兩岸同文同種，有共同語言、共同文化背景，相信只要在和平概念下進行經濟、文化、藝術等各項交流，一定能共創美好未來。

民進黨縣議會黨團發言人簡松樹質疑林姿妙的表態，是以承認九二共識作「入場券」，如果能把台灣主權顧好，與中國交流他不反對，但國人都知道九二共識就是「一國兩制」，林姿妙去中國前稱讚九二共識，完全不顧台灣主權，國人無法苟同。

「經濟不該觸及政治！」民進黨議員陳俊宇說，林姿妙的說法很不恰當，對中國過於諂媚更背離民意，去中國行銷宜蘭觀光與農產品是好事，但不應觸及政治敏感議題，難道不表態就無法到中國？

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/