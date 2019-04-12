〈北部〉《桃園》騎樓整平已45處 今年再添3.5公里

2019-04-12

〔記者李容萍／中壢報導〕桃園、中壢火車站前等商圈和市轄多處騎樓高低不平，一般民眾、行動不便或推嬰兒車的家長，通行時有如越野障礙賽；市長鄭文燦昨視察中壢區中平商圈騎樓整平成果表示， 騎樓整平是市府工務局的重大政策之一，從二○一○年至去年已完成改善八個行政區、共四十五處路段，總長度超過六公里，改善經費約三千萬元（平均每公尺改善經費約五千元），今年預計再完成騎樓改善長度三．五公里，改善經費約一千六百萬元。

已改善路段 逾半在升格後推動

鄭文燦致贈感謝狀予沿線里長及商圈代表時表示，騎樓整平工程因屬私權範圍，需先取得地主同意才能施作，早期成果不佳，為提高同意率，工務局重新規劃工序，將整平工程分四階段、縮短在三天內完工，且施工期間設置臨時人行通道，提供商家持續營業與遊逛人潮所需的通行功能，更結合在地里長、商圈發展協會及民意代表力量，共同鼓勵倡導騎樓整平，大幅提高民眾參與意願；已改善的六公里騎樓中，超過四公里是在升格後的這三年完成。

無障礙設計 還能形塑商圈特色

工務局規劃設計科長藍士堯指出，為改善中平商圈騎樓高低不平整，造成逛街、通學、通勤、身障族群通行不便等問題，市府依循營建署無障礙設施設計規範，設置無障礙斜坡道及替代路徑等方式，進行騎樓內高低差整體順平，例如中平路上海銀行前騎樓，原與隔壁商店高差近五十公分，經協調雙方地主同意，以設置階梯搭配斜坡的方式，滿足兩方基地保留既有高程，而地面材質選用防滑面磚，搭配跳色拼花圖案增加耐用性、增設裝飾帶區隔人行空間，以及形塑在地商圈特色，帶來美觀及舒適的無障礙通行環境。

中壢站前整平後 人潮明顯增加

在地石頭里長劉柏成說，石頭里每四人有一人是六十五歲以上長者，亟需安全、無障礙的友善人行環境，加上中壢火車站每日旅客約五萬人，站前中正路正進行捷運工程，逛街人潮高度倚賴騎樓通行，去年初中正路兩側騎樓完成整平工程後，逛街人潮明顯增加、商家生意變好，也讓中平路、中山路周邊商家的參與意願提高。

3區部分路段進行中 月底完工

騎樓整平已完成四十五處路段，包括中壢區中正路、中平商圈、中和路、建國路、元化路及和平街等，桃園區中正路、中山路、和平路、萬壽路、民權路、博愛路等，八德區介壽路，龜山區文化路，大溪區和平路、中山路及康莊路，龍潭區龍元路、永福路，新屋區中山路，蘆竹區中山路、南崁路、南昌路；現正進行桃園區萬壽路、中正路、平鎮區南豐路及蘆竹區南福路，預定四月底前完工。

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