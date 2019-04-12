〈北部〉大溪林宅梅鶴山莊 二、三期修復開工

2019-04-12

〔記者李容萍／大溪報導〕 位於大溪頭寮的林宅「梅鶴山莊」，是大溪前鎮長林熺達祖居，也是前桃園縣長、前新北市長朱立倫的外婆家，二○○四年登錄為歷史建築，桃園升格後，市府推動梅鶴山莊修復及活化工程，第一期工程於二○一六年完工，在中央預算補助下，第二、三期工程昨天開工，經費約七千萬元，由文化部負擔六十％、市府負擔卅五％、所有權人自籌五％，預計二○二一年八月完工，完整保存梅鶴山莊清代始建風貌。

市長鄭文燦出席開工祈福儀式表示，梅鶴山莊建於一八六九年（清同治八年），林家先祖林登雲當時擔任林本源（板橋林家）大嵙崁租館管事，負責當地土地管理，林登雲以古人林和靖「梅妻鶴子」的典故命名，展現喜愛大溪田園生活的心境，距今已有百年歷史；梅鶴山莊的建築特色為二落四護龍，正身面寬七開間，許多設計充滿巧思，例如石頭窗、彩繪及木雕裝飾等，具有傳統美感，同時見證地方發展史。

市府文化局表示，梅鶴山莊整體建築修復後，除提供文化資產預約導覽服務，左護龍將繼續以「街角書屋」概念活化經營，提供古蹟修復類書籍及山莊典藏的古籍、文書等，未來將朝設立私立博物館的目標努力，成為傳承展演大溪文化魅力的基地之一。

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