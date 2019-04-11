〈中部〉《台中》烏日警察官吏派出所將修復 串連歷史建物

2019-04-11

〔記者蘇金鳳／台中報導〕烏日區三民街有一座「烏日警察官吏派出所」的歷史建物，已有百年歷史，外部日式建築構造保存完整，文化局爭取到二千多萬元經費進行修復，十日舉辦開工典禮，預計二○二○年底完工。完工後將交由烏日警分局使用，初步規劃作為交通組辦公廳舍及女警宿舍。

「烏日警察官吏派出所」屬於日治時期的警察辦公廳舍，作為警察辦公廳舍已有一百年的歷史，外部日式建築構造保存完整，建物坪數約一千三百平方公尺（約三九三坪），土地則有一千六百多平方公尺（四八四坪）。

與鄰近「烏日庄役所」屬同時期建物

「烏日警察官吏派出所」在戰後先做為烏日派出所，直到烏日分局成立後，才改做為警察宿舍使用，與鄰近的「烏日庄役所」屬於同時期建物，而「烏日庄役所」也是歷史建物，目前為烏日警分局偵查隊在使用，見證烏日地區發展歷史中的官廳舍街區特色。

文化局長張大春指出，市府於二○一三年公告登錄「烏日警察官吏派出所」為歷史建築，並啟動調查研究，二○ 一五年進行修復規劃設計，二○一八年爭取到中央補助九三五萬八千多元，市府編列配合款一一四三萬一千多元，合計二○七八萬七千多元經費進行整修。

文化局表示，未來修復完成後，將交由烏日警分局管理，做為派出所使用，讓這座歷史建築回復原本的使用用途，成為古蹟派出所，將成為最有特色的警察辦公廳舍，屆時可適度開放參觀，增加與民眾的互動性。

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