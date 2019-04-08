〈台北都會〉大稻埕URS127進駐單位被撤 地方質疑北市府黑箱

2019-04-08

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市迪化街URS一二七玩藝工場過去協助在地舉辦不少活動、帶動周邊環境自體性發展，五年的付出獲當地一致肯定。未料，近期台北市都市更新處宣布「URS一二七玩藝工場完成大稻埕迪化街區再生任務，URS一二七基地任務將轉型」，換掉進駐單位蔚龍藝術，地方盛傳，委員審核蔚龍皆給予好評價，但都更處執意將蔚龍趕出，也已內定接下來的進駐者，被質疑黑箱作業。

蔚龍藝術進駐5年 委員給好評

迪化街中街的URS一二七，是北市都市更新處位於大稻埕的第一個「都市再生前進基地推動計畫」示範基地，主要為政府單位提供空間，鼓勵民間單位進駐。二○一○年起，由「淡江大學建築系」、「蔚龍藝術有限公司」兩團隊先後進駐，擔任大稻埕地區公共議題平台角色，常協助當地舉辦活動，展覽與大稻埕有關的產業，近年來更帶動不少文創商家進駐。

蔚龍︰第三次市府只簽幾個月

附近居民表示，蔚龍藝術這幾年貢獻有目共睹，常協助地方舉辦活動，為大稻埕做了不少事，也在這裡經營了五年，根本不是都更處所稱「合約期滿」，明明委員審核通過，但都更處仍把他們趕走，已內定將把空間給他人使用。

求證蔚龍藝術總經理王玉齡，她表示，雖市府沒收租金，但須整修房屋、付房屋稅與水電費，回饋社區做公益，當初和都更處簽約八年，並分二年、三年、三年進行審查，通過才能夠繼續，前兩次審查委員都很滿意，去年十月第三次審查，委員也給予肯定，沒想到都更處卻表示，不能照合約再簽三年，只能簽幾個月。

王玉齡指出，都更處說，未來這地方會給別人做大稻埕產業館，要求他們儘快搬走，但委員看不下去，覺得至少要給三個月搬離，最後才把時間定在三月十五日搬遷完畢。

都更處︰甄選或招標評估中

關於委員一致給予蔚龍藝術肯定，但都更處仍不續約，都更處表示，在使用政策上，都更處希望做一些調整，也考量URS在大稻埕的轉型問題。至於有傳言將給特定人士使用，都更處強調，此屬公有資產，須透過公開程序，接下來要用甄選或招標方式，還在評估中。

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