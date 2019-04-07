〈南部〉台南埤塘水庫種電 四處併聯發電

2019-04-07

〔記者楊金城／六甲報導〕嘉南農田水利會利用水庫、埤塘水域招商種電，有所進展，目前已有四處設置水面型太陽光電併聯發電，玉井芒子芒埤設置太陽光電則遇上抗爭，無法施工。

嘉南農田水利會總幹事邱清義說，配合政府發展綠能政策，並可增加水利會財務收入。水利會財務組企劃股長蔡宗勳表示，水庫、埤塘水域設置太陽光電招商，售電收入最少五％給水利會。

嘉南農田水利會所屬嘉義內埔子水庫的太陽光電設置容量一．九九ＭＷ（百萬瓦）、六甲瓦磘埤太陽光電設置容量一．二三ＭＷ，去年四月建置完工後開始併聯發電；設置容量都是一．九九ＭＷ的新化鹽水埤水庫、新化北勢埤太陽光電系統，則在去年十二月發電。

以六甲瓦磘埤水域太陽光電來說，設置面積約一．二三公頃，約佔滿水位面積廿五％，設置容量一．二三ＭＷ，年發電量一百五十九萬度，每年可供四百四十二戶家庭使用，每年減碳八八二公噸，相當於二．三座大安森林公園吸碳量。

蔡宗勳說，目前水面型太陽光電採用單晶矽太陽能模組，浮台採用環保材質，契約也規定經營廠商只能用清水清洗太陽能板，對水質無害，不影響農業供灌，因光電板遮蔽水面也能減少蓄水蒸發。

但玉井芒子芒埤遇到地方有聲音，還沒建置。白河林初埤、將軍埤、馬稠後頂埤因列入國家級濕地，種電被迫放棄。

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