〈南部〉疑與0206震災補助有關 台南兩里長收押

2019-04-06

〔記者王捷、洪瑞琴／台南報導〕安南區傳出二位里長遭檢調單位偵訊後聲押獲准，地方議論紛紛，可能與「○二○六」地震土壤液化地層下陷房屋修繕補助款有關。

住戶說，今年春節過年後，就有檢調人員逐戶拜訪詢問，甚至傳出檢警調查單位已掌握關鍵錄音帶內容，有透露出敏感字眼，成為追查重點。

據了解，○二○六地震災害補助，市府擬定補助辦法由善款支應，可是之前曾因鑑定單位不同，引起受災戶質疑補助標準，後經里長居中協調，有六、七家廠商進場施工，由住戶自行與廠商簽約，進行土質改良，每戶申請補助款十八至廿一萬元不等，如今兩位里長同時被收押，是否與土壤液化地層下陷補助有關，地方議論紛紛。

檢調獲報後依法偵辦並將兩位里長收押，檢方則指出，為保全偵查程序無法回答，但是全案將往貪污治罪條例偵辦。

工務局長蘇金安表示，土壤液化的受災戶如果房屋有下陷、歪斜，經過土木技師的鑑定後，在房屋整修與土質改良灌漿各有估價，受災戶自行找廠商修繕，受災戶申報多少，市府就補助多少，關於檢方查案，工務局不知情。

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