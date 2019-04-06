〈南部〉億載金城水母現蹤 宛如跳水舞

2019-04-06

〔記者洪瑞琴、吳俊鋒／台南報導〕億載金城護城河近日出現眾多水母在河面下悠游景象，宛如在「跳水舞」般，吸引親子觀賞，而且正逢春假連假，民眾上臉書打卡，奔相走告來古蹟看水母奇景；而南化區玉山寶光聖堂內有約三百株俗稱「泰國櫻」的花旗木，目前盛放中，枝頭上串聯成粉紅花海，景致迷人，除了好看之外，還散發香味，吸引民眾利用清明連續假期前往遊賞。

暖冬 今年提早四月出現

往年五、六月億載金城護城河會有水母出現蹤跡，但是可能暖冬氣候因素，今年提早四月就出現，非常罕見。許多遊客在岸上橋邊驚見奇觀，大呼好美 、好漂亮，更有家長為了就近觀賞，搭乘天鵝船遊湖，增添親子樂趣。

海月水母居多 民眾興奮

據了解，億載金城護城河出現的水母，以海月水母居多，這類水母分布廣，主要吃浮游生物，若水域營養源變多，氣候炎熱時都是水母群聚的可能原因。

億載金城古蹟管理人員說，護城河水流與安平外海相通，這幾天水母現蹤，可以發現十幾隻同時出現在水面上時浮時潛，大人小孩看到，莫不洋溢出興奮之情，至於什麼時候會爆大量？實在很難講，可遇不可求，但水母有毒性，千萬不能刻意伸手撈來碰觸。

玉山寶光聖堂 花旗木綻放

至於位於玉山里的寶光聖堂，十四年前開始引進花旗木，陸續栽種，成功打造出賞櫻新景點，今年氣候穩定，花旗木從三月下旬綻放，除了大門口的環山道路兩邊之外，園區內的右側停車場內更是密集栽種，為避免影響生態，在花期時，寶光聖堂暫停開放右側停車場，提供民眾有更好的賞櫻空間，目前花團錦簇，估計花期可到四月底。

春假假期 五大古蹟兒童免費

另，配合春假假期，南市五大古蹟園區（赤崁樓、安平古堡、樹屋、億載金城及台灣船園區），亦開放到四月七日兒童免費入場，也讓古蹟區成為親子最佳去處。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/