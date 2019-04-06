〈南部〉清明連假 遊關子嶺、萬里長城夯

2019-04-06

〔記者楊金城／白河報導〕清明連假好天氣，白河關子嶺、萬里長城主題館、東山175咖啡公路連成一線，成了出遊熱門景點。

白河萬里長城將中國萬里長城景色濃縮複製到六溪山區，有英雄關、山海關、美人關、烽火台鍛鍊腳力，山下的開封府、龍門客棧可供遊客過足戲癮，沿途有兵馬俑相伴，是最夯打卡點。

清明連假，白河萬里長城推出優惠，身高一百廿公分以下的學童免費，可穿戲服扮小皇帝、小格格，龍帽、格格頭飾只要五十元就能帶走，三代同行，長者也免費入場，兵馬俑小石雕只賣九十九元。

西拉雅國家風景區管理處說，遊客並可走訪關子嶺，漫步溫泉老街，品嘗桶仔雞，「名湯+美景+美食」一次滿足，還可順遊東山175咖啡公路。

台灣燈會兩座花燈 移回關子嶺

此外，關子嶺有新亮點，市府觀光旅遊局將今年台灣燈會的兩座關子嶺主題花燈移回關子嶺寶泉橋公園、火山碧雲寺前廣場，每晚六點亮燈，透過花燈光影藝術，讓關子嶺夜間更亮眼。

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