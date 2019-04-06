〈南部〉釣客甩鉛錘 渡輪客遭砸頭縫三針

2019-04-06

〔記者黃良傑／高雄報導〕林姓男子三月廿九日搭渡輪從旗津返回鼓山輪渡站，船尚未靠岸，一顆釣魚鉛錘竟自天降砸中他頭部，致腦震盪、縫三針，家屬報案盼經過車輛提供行車紀錄器，高市輪船公司當天協助傷者就醫、報警，保證全責由保險理賠，警方也加強取締沿岸違規垂釣。

林男母親表示，家族十多人從新竹到高雄旅遊，三月廿九日從旗津搭渡輪回鼓山碼頭，差五分鐘就到站，忽然聽到兒子痛叫一聲，頭部流血，喊著被釣魚的鉛錘砸到，魚鉤還鉤在衣服，魚線及鉛錘也被林男的表姊夫拉住。

因懷疑是哨船頭公園港邊釣客所為，一行人直喊「不要讓那個人跑掉」，但因船尚未靠岸，只遠遠看見兩個人匆忙跑走，混亂中，一名警察幫忙叫救護車，輪渡站工作人員也協助送醫、報警。

輪船公司航務部站長陳伯昌表示，當天接獲旗鼓二號船長通知，船上有乘客在接近岸邊時，遭釣魚用鉛錘砸到頭，站務人員陪同傷者到新濱碼頭報案、說明，並協調保險公司處理。

高雄港務分公司表示，高雄港沿岸並非全面開放垂釣，僅開放紅毛港文化園區和旗后沿岸部分港區。鼓山第一船渠哨船頭公園尚未獲准釣魚，若違規在港區垂釣者勸導不聽，可依違反商港法處六百元罰鍰，可連續處罰；另在漁港內違規垂釣，可依漁港法開罰三萬至十五萬元。

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