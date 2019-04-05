〈中部〉陪童玩投石車 小英兩度「擊倒敵軍」

2019-04-05

〔記者丁偉杰、林宜樟／嘉義報導〕適逢兒童節，總統蔡英文昨到故宮南院兒童創意中心視察時，與小朋友一同體驗製作紙製「投石車」，還比賽投射，發射子彈射向敵軍，她兩度將「敵軍擊倒」，百分百命中率。

蔡英文由嘉義縣長翁章梁、立委陳明文、蔡易餘等人陪同視察故宮南院，在兒童創意中心體驗紙製投石車，蔡並操作投石車，第一次命中對方副將，第二次將主將打下來，獲得滿堂彩。

視察故宮南院 贈兒童節禮物

蔡英文並贈送吉祥物「哈奴曼」玩偶及「國寶轉心筆」做為兒童節禮物。蔡總統說，政府將投入卅七‧一億元建設故宮南院，希望能讓故宮南院成為嘉義縣觀光亮點。

故宮南院正舉辦「赤壁與三國群英形象特展」，三國時期曹操曾設計威力強大的「投石車」，南院與台南應用科技大學合作開發手作版，讓小朋友認識古人巧思及基礎機械原理，體驗活動免費，吸引不少親子參與，開心過節。

嘉創百攤市集 小朋友當老闆

另一方面，嘉義文創園區舉辦「嘉義好感生活節」，昨兒童節招募上百攤「小老闆市集」，讓十二歲以下孩童擺攤當老闆。其中就讀嘉義大學附設實驗小學一年級吳佑甯學習油畫三個月，她在現場擺攤畫「似顏繪」，以壓克力顏料快速繪畫人像，充滿童趣的大膽用色與線條，吸引民眾駐足觀賞。

來自雲林北港的小一生葉冠群熱愛布袋戲，學習戲偶製作及操偶技巧，擺攤展示自製戲偶及演出布袋戲，讓人看見傳統藝術延續的美好。

火鍋店老闆 招待家扶親子用餐

嘉市里米食鍋火鍋店老闆洪順雄夫婦到嘉義發展十餘年，昨藉由兒童節與嘉義家扶中心合作，招待廿六位小朋友及家長共四十人到店內用餐，還有善心人士捐贈福袋給小朋友，讓他們感受社會溫情。

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