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    全台「最命苦星巴克」45天3人墜樓 台中勤美誠品3招防悲劇再發生

    勤美綠園道停車場裝設隱形鐵窗與防護網雙重設置。（勤美綠園道提供）

    勤美綠園道停車場裝設隱形鐵窗與防護網雙重設置。（勤美綠園道提供）

    2025/04/24 15:04

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中勤美誠品綠園道購物商場45天內接連發生3起墜樓案，誠品綠園今天表示，已完成3道全面防護措施，花費500多萬裝設隱形鐵窗與防護網雙重設置，一旦出現異常破壞時會啟動區域警報，停車場在平日也調整為僅開放至9樓，假日則有專人管控進出。

    勤美誠品綠園道購物商場今年2月24日發生首起墜樓死亡案，一名男子從勤美誠品11樓墜落死亡，掉落在一樓星巴克門市前；事隔3週，3月18日23歲蔡姓女子從商場停車場11樓墜樓，業者在停車場加裝防護網後，4月11日又有一名26歲女子在11樓割破防護網後墜樓死亡。

    勤美誠品綠園道今指出，透過硬體設備多重強化防護、人力巡檢機制、科技應用監測，守護遊客安全，包括近日已完成停車場全樓層隱形鐵窗與防護網的雙重設置，並於有異常破壞意圖時啟動區域警報系統，現場人員可立即快速介入處理。

    停車場空間平日將調整為僅開放至9樓，高樓層空間皆封閉管制，假日則有專人管控進出，並將導入科技辨識監視系統，即時偵測高風險行為並同步通報相關單位，也加強了巡邏人力配置，提升現場即時應對能力。

    業者表示，已邀請多組專業團隊完成空間的祈福與淨化儀式，也盼望讓來訪的民眾獲得心理上的安定與祝福。

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    勤美綠園道停車場透過科監控，一旦有異常破壞隱形鐵窗或防護網，立即啟動區域警報系統。（勤美綠園道提供）

    勤美綠園道停車場透過科監控，一旦有異常破壞隱形鐵窗或防護網，立即啟動區域警報系統。（勤美綠園道提供）

    勤美綠園道停車場裝設科技監視、區域警報連動防護鐵網系統。（勤美綠園道提供）

    勤美綠園道停車場裝設科技監視、區域警報連動防護鐵網系統。（勤美綠園道提供）

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