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    銀樓老闆晨跑在南市議員林美燕服務處前遭撞死 肇逃男辯吃安眠藥恍神

    遭車撞死的晨跑銀樓老闆位於台南南區國民路案發地現場血流滿地，令人怵目驚心。（圖：民眾提供）

    遭車撞死的晨跑銀樓老闆位於台南南區國民路案發地現場血流滿地，令人怵目驚心。（圖：民眾提供）

    2025/04/24 15:00

    〔記者王俊忠／台南報導〕54歲的陳姓男子於日前凌晨4點許駕車載女友外出，行經台南市南區國民路市議員林美燕服務處前時，車突往右偏移、撞上晨跑的陳姓銀樓老闆，陳老闆被送醫惜傷重不治。陳男闖禍後逃逸，警方循線於當天中午在安平區查獲陳嫌與座車，陳嫌起初辯稱不知撞到人、後改口說吃安眠藥精神不濟，警方先依肇事逃逸與過失致死罪嫌移送台南地檢署偵辦。

    不過，檢警對陳男的撞人肇事，懷疑另有其他原因，已對陳男做驗尿等相關採證，將等驗尿結果出爐再行查辦。

    涉闖禍的54歲陳姓男子於4月6日凌晨駕駛白色休旅車搭載女友外出，卻在南區國民路這處小彎道上往右偏移，一旁的女友未及時提醒，陳男座車撞上正在路邊晨跑的59歲陳姓男子（1家小銀樓老闆），陳男座車副駕駛座前方的擋風玻璃碎裂，陳隨即駕車逃逸。

    而案發地點就位在議員林美燕服務處的門口，現場血流滿地，有路人看到1位阿伯倒地，報案將他送醫急救，但因傷重、當天中午宣告不治。警方調閱肇事車的車牌追查，通知涉案的陳男與其女友，當天中午在安平區逮獲2人與肇事車輛。

    警方對陳男酒測值是0，陳男辯稱凌晨載女友外出吃早餐，當時不知道有撞到人才離開現場，但對座車外觀擋風玻璃明顯毀損啞口無言；其女友坦認案發後擔心脾氣差的男友暴力相向，才不敢報案。後來陳男改稱前一晚有吃安眠藥，並拿出藥袋佐證。

    由於警方對陳男驗尿送檢結果還未出爐，警方初判案發地的國民路路段是處彎道，駕車的陳男因故精神不繼，未注意車前狀況、向右偏離車道發生這起撞死路人的車禍。

    由陳姓男子駕駛、涉撞死陳姓銀樓老闆的白色休旅車右前擋風玻璃有明顯毀損痕跡。（圖：民眾提供）

    由陳姓男子駕駛、涉撞死陳姓銀樓老闆的白色休旅車右前擋風玻璃有明顯毀損痕跡。（圖：民眾提供）

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