〈南部〉台德共製「杜蘭朵」 首回台演出

2019-04-04

〔記者陳文嬋／高雄報導〕衛武營國家藝術文化中心與德國萊茵歌劇院共製經典歌劇《杜蘭朵》，以古今交錯的夢境，打造出嶄新視角，展現東方意象之美，驚豔歐陸場場滿座，創下歐洲歌劇院首度演出由台籍團隊製作歌劇的紀錄，今首度回台演出完售，凸顯台灣歌劇產業深受國際肯定。

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