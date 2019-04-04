〈南部〉《上任百日》拚有感政策 黃偉哲：全力以赴

2019-04-04

〔記者洪瑞琴／台南報導〕市長黃偉哲上任滿一百天，市府昨日表示，黃偉哲市長帶領團隊秉持做實事的精神，推動許多有感政策，不僅迅速宣布龍崎月世界為暫定自然地景，將房屋稅凍漲調降，促成Google、東京電力、太陽光電企業投資台南，二○一九台灣國際蘭展外銷訂單一一三億元更創新高，皆展現具體成果。

市長：會逐步推動城市發展願景

黃偉哲表示，一百天只是開始，一定會全力以赴、不會懈怠，後續會逐步推動城市發展願景。黃偉哲也提到，就任至今，每晚都要深夜才會回家，更無假日可言，一定會盡全力做得更好，讓市民過得更好。

黃偉哲也未花一毛錢裝修市長辦公室，市長公務座車也將自五月起，從原本3500CC的七人座車款，改為2400CC車款，每月租金從原本的六萬八千元降低至三萬多元，估計年省三十五萬餘元。

市府表示，房屋稅議題，市長上任後全面回應民意，提早召開不動產評價委員會，並決議二○○一年至二○一六年興建的房屋調漲歸零，受惠戶數高達十一萬一八九○戶，二○一六年後的新屋標準單價亦為六都最低，在近期媒體民調中，調降房屋稅政策深獲好評，有高達六十八％的市民滿意度。

市府表示，在山區增設小黃公車五條路線、四○六格智慧停車格上線、啟動六十四班次中華環線電動車、增加七站T-bike站等都是這段時間推出的有感政策。

藍營指未下放錢與權 有改善空間

議會國民黨團書記長蔡育輝認為，黃偉哲上任後，未下放錢與權給區公所，影響基層行政效能與地方議員爭取建設經費，還有改善空間。

無黨聯盟：應進一步補助老人健保費

無黨聯盟召集人林阳乙說，黃偉哲調降明年房屋稅至五十八％，為六都最低固然是好，但應再進一步補助六十五歲以上老人健保費，及發放鄰長工作津貼，「學學桃園市長鄭文燦，人家民調為何這麼高居第一」。

綠營肯定 一上任解決多項爭議問題

民進黨團總召林宜瑾表示，黃偉哲一上任就解決龍崎掩埋場、房屋稅等棘手爭議問題，實施國中每九班一師、免試入學比序放寬，調整體適能項目等教育革新作法，都是表現不錯令人有感政策。

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