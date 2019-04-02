〈南部〉高市十大伴手禮、老字號店家選拔 開跑

2019-04-02

〔記者葛祐豪／高雄報導〕繼十大摩鐵、十大包子、十大春捲等比賽後，高雄市觀光局這回要辦十大伴手禮選拔，但同質性比賽多又頻繁，有民眾質疑效果到底如何？又能帶給高雄多少經濟效益？

不同於十大摩鐵、十大包子、十大春捲，都是今年第一次舉辦，高雄十大伴手禮活動，在前市長陳菊任內已舉辦多年，今年只是延續。

高雄市觀光局指出，十大伴手禮選拔以公開徵求方式，分為「食品類」、「文創商品類」，將透過專業評審及網路票選，選出最佳十名，即日起至四月九日報名，四月十二日至十八日進行網路投票。

此外，因應高雄改制直轄市四十週年，觀光局長潘恆旭表示，將透過商圈推薦及公開徵募等方式，對於在一九七九年之前即設立於高雄，具有歷史或傳統文化背景的四十間老字號店家，進行贈牌儀式，希望提供舞台給這些長期在高雄用心耕耘的店家，帶來更好業績。

潘恆旭上任後陸續舉辦十大摩鐵、十大包子、十大春捲等比賽，但有民眾質疑，這些比賽都辦完了，根本不清楚得獎者是哪幾家？究竟帶來什麼經濟效益？

市議員黃文益昨質詢時也說，經他詢問，十大摩鐵第一名的生意本來就很好，第二名則說知名度有增加，其餘則表示對生意沒太大幫助。

高雄市觀光局強調，各類型十大選拔比賽，除了是一種肯定，確實能增加得獎店家的生意，促進高雄經濟活絡，潘恆旭也強調後續會追蹤評估成效。相關活動詳情可洽高雄旅遊網（https://khh.travel/）。

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