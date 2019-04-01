〈中部〉不用堆沙包 雲縣活動式擋水板防洪

2019-04-01

〔記者黃淑莉／雲林報導〕因應極端氣候，一場強降雨即可能產生重大災情，水利署第五河川局今年委由雲林縣府添購活動式防洪擋水板，可在豪雨來時在村落及重要設施位置形成第二道防線，降低淹水災情，確保民眾生命財產安全。

雲林縣境多處地勢低窪，且多條排水堤岸高度不夠，一場強降雨就傳出淹水災情，為降低災情，五河局、縣府遇有豪大雨、颱風警報時，多在易淹水區佈置移動式抽水機、沙包、太空包等防汛裝備。

以Ｌ型書擋原理設計 易堆疊

今年五河局委託雲林縣府添購二千八百片活動式防洪擋水板，五河局長陳中憲指出，防洪擋水板是運用Ｌ型書擋原理設計，每片長約一公尺、高約五、六十公分，每片重量六公斤。

百米防洪長龍 1小時內搭建

雲林縣府水利處長許宏博表示，傳統沙包、太空包重，堆疊費時又費力，相較防洪擋水板輕便、容易堆疊，兩名專業人員一小時可搭建出一堵長一百公尺的防洪長龍，預計在今年汛期前可全部交貨。

許宏博指出，褒忠鄉馬鳴村內一條排水護岸太低，長度達數百公尺，無法以太空包、沙包擋住洪水，去年八二三大雨溢流造成村內淹水災情，這批擋水板可優先協助該段防洪，其他由縣府視各地區狀況緊急調度使用。

陳忠憲強調，防洪擋水板可依據不同地形、場地、雨量多寡，與沙包、移動式抽水機相互運用，除了傳統堤防、護岸及防洪牆等固定防洪設施，在汛期非工程手段又多了防洪擋水板另一種選擇。

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