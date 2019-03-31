〈南部〉原民射箭賽卑南競技 800人拉弓

2019-03-31

〔記者張存薇／台東報導〕原住民傳統射箭扎根有成！台東縣卑南鄉昨天舉辦鄉長盃全國原住民傳統射箭賽，共吸引八百位選手參加，其中青少年選手更是暴增。卑南鄉長許文獻說，原住民各族群都有射箭傳統，只是製作的程序、材料不盡相同，除了持續舉辦比賽，也會到各國中小推廣，希望讓這項傳統能延續下一代。

公所四度舉辦 二百多隊報名

卑南鄉公所今年是第四度舉辦全國射箭賽事，比賽分青少年組、社會組及長青組，共有兩百多隊報名參加，八百位選手齊聚東興村堤防邊文化廣場，雖然一早天氣不佳飄雨，但開幕後，雨勢漸緩，選手們盡情展現技術。

許文獻說，為了讓傳統射箭在偏鄉扎根，三月中開始巡迴各校舉辦射箭研習，也開設傳統弓、箭課程，另除葬儀公會理事長李濂淞捐贈富山國小利吉分校學童八組傳統弓，今年只要穿傳統族服上場比賽，就可退還報名費兩百元。

青少年組射箭距離十五公尺、社會組、長青組十八公尺，由於會場寬敞、設有五十個靶位，當五十位選手一字排開同步上場，畫面壯觀，選手們的鬥志也很高昂。許文獻說，比賽限定採用木、竹等天然素材製作的弓箭，因為沒有加入瞄準器等現代產品輔助，再加上風力、氣壓及濕度都會影響準確度，對選手的手感及經驗判斷都是大考驗。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/