〈台北都會〉迎接兒童節 北市動物園、兒童新樂園免費入園

2019-03-30

〔記者蔡亞樺／台北報導〕為慶祝兒童節，雙北市卅七處社教、藝文場館合作，在四月份兒童月推出活動與優惠，凡持台北市教育局製作「二○一九兒童月—我的行動教室」摺頁即享優惠，包括台北市動物園今日、四月四日，或兒童新樂園、台北小巨蛋冰上樂園及貓空纜車，分別在週末假日與四月四、五日，皆開放全國十二歲（含）以下兒童可免費入園、不限次數搭纜車。

雙北37處場館 推出活動與優惠

四月因兒童節延伸為兒童月，多處場館鎖定親子規劃豐富活動，包括北市境內的動物園、天文館、兒童新樂園、台北一○一觀景台、十二區運動中心、網球中心等，以及新北市的淡水古蹟博物館、十三行博物館、朱銘美術館等，推出免費入場或ＤＩＹ手作活動。

動物園在今日及四月四日兩天，全國十二歲以下兒童持「二○一九兒童月—我的行動教室」摺頁，或出示數位學生證等相關身分證明文件，可免費入園，還能享有一位陪同家長免費入園參觀的優惠。

兒童新樂園今起至四月廿八日期間共十二天的假日，只要持摺頁或數位學生證等相關文件，十二歲以下學童就能享免費入園優惠，陪同家長也有一名可免門票；四月四日至七日的四天連假，園內部分遊樂設施或商品買一送一。

貓纜4至7日 12歲以下學童免費搭

貓纜將於四月四日至七日，推出十二歲以下學童不限次數免費搭乘，陪同家長仍需購票進站。小巨蛋冰上樂園則於四月四、五日推出兒童滑冰券免費活動，國小以下學童憑身分證件兌換，但冰鞋、全套護具仍要自費租借。

12區運動中心 4日兒童游泳免費

北市十二區運動中心於四月四日當天，全國十二歲以下兒童免費使用游泳池，其中在中山、萬華、松山、中正等四處運動中心，陪伴者可以八折優惠購票入場；大同運動中心於四月六、七日，憑摺頁免費體驗直排輪。

藝文場館部分則有台北市立交響樂團，持摺頁並觀賞指定音樂會，可免費兌換市交ＣＤ一份，限量一百份。淡水古蹟博物館則開放十二歲以下兒童及陪同家長免費入館，還可享購買商品滿百折卅元的優惠；持摺頁至朱銘美術館可享優惠團體票兩張、持摺頁於新北市黃金博物館購買桌遊可享九折。

教育局表示，今年也循往例製作數十萬份兒童月摺頁，發送到各國小與區公所、社教場館等據點，民眾可至公眾據點索取。

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