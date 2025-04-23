鍾東錦支持盧秀燕參選國民黨主席 還爆「9成正副議長也支持」

台中市長盧秀燕（左）今（23）日出席在苗栗縣舉辦的「中部地區企業座談會」，苗栗縣長鍾東錦（右）於會場迎接。（記者彭健禮攝）

2025/04/23 15:23

〔記者彭健禮／苗栗報導〕國民黨主席將於今年改選，除了現任主席朱立倫可能競選連任，前彰化縣長卓伯源日前表態將參選；無黨籍苗栗縣長鍾東錦表示，經他了解，9成的國民黨地方正副議長要推台中市長盧秀燕參選下屆國民黨主席，他也認為盧是一位非常棒的領袖，他個人是絕對全力支持。

鍾東錦於今（23）日出席「中部地區企業座談會」前，被問及下屆國民黨主席改選一事。鍾表示，他22日剛好跟新北市議長蔣根煌，及新北市長侯友宜在一起談了一些事情，據蔣根煌給他的訊息是，有9成的國民黨地方正副議長是全力支持盧秀燕，要推盧出來參選黨主席。

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藍營縣市首長部分，鍾東錦說，就他在藍營縣市首長的群組中觀察所得，他認為絕大部分的藍營縣市首長也是希望盧秀燕可以挺身而出來領導國民黨。

鍾東錦認為，這個時候國民黨是非常的危急，需要有能力、冷靜的領導者，尤其女性擁有男性所欠缺的柔軟與細膩想法；他認為盧是一位非常棒的領袖，但至於盧參不參選黨主席還是要由盧自己來做最後的決定，他個人是絕對全力支持。

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